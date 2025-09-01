Özgür Özel'den SYDV grevine destek: Grev hakkına saldırı, demokrasiye saldırıdır!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda çalışan Koop-İş üyesi işçiler, protokole göre verilmesi gereken zamlar uygulanmayınca Türkiye genelinde greve çıkmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu greve destek açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel şunları söledi:

Bu iktidar, millete yardım götürenleri de yardıma muhtaç etti!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan emekçiler, yıllarca bu ülkenin en zor zamanlarında, halkın yanında oldular.

Depremlerde, yangınlarda, sellerde ve pandemide devletin şefkatli elini millete uzattılar.

Geldiğimiz noktada Erdoğan yönetimi, millete yardım götüren bu 10 bin emekçiyi de yardıma muhtaç hale getirdi.

Kamuda 600 binin üzerindeki kamu işçisini kapsayan 2025 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, 2 Ağustos 2025’te törenle imzalandı.

Bir ay geride kaldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi emekçisine sırt çevirdi.

Emekçilere, kazanılmış hakları olan %24 zam yerine milyonlarca memura reva görülen %11’lik sefalet zammı dayatıldı.

Bu yaklaşım karşısında 10 bin emekçi, 29 Ağustos’tan beri en temel hakları için, alın terleri için, insanca bir ücret için grevdeler.

Bazı valilerin ve kaymakamların grev hakkını kullanan emekçileri işten atma tehdidiyle baskı altına aldıklarını duyuyorum.

Grev kırıcılığı yapanları açıkça uyarıyorum;

Yaptığınız suçtur!

Bugün suç işleyenler, yarın hukukun önünde hesap vermekten kaçamazlar.

Grev hakkına saldırı, demokrasiye saldırıdır.

Biz, bu hukuksuzluğun karşısında emekçilerin yanındayız.

Özgür Özel, paylaşımını, "Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganıyla bitirdi.