Özgür Özel'den olay yaratacak MHP Kurultay'ı sözleri: AKP ile ittifak Asliye Ceza'da kuruldu

MHP'de 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrasında Devlet Bahçeli’nin “koalisyon hükümeti” kurulmasına karşı tavır alması üzerine oluşan parti içi muhalefet, genel başkanlık seçimi ve tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay girişiminde bulunmuş 19 Haziran 2016’da gerçekleştirilen MHP 6. Olağanüstü Kurultay’ı mahkeme kararı ile iptal edilmişti.

Bahçeli’ye muhalefet sürecinde MHP’den ihraç edilen isimler Meral Akşener, Sinan Ogan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın öncülüğündeki kurultay süreci Yargıtay aşamalarından sonra resmen yok hükmünde sayılmıştı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu heyeti kayyum olarak atayan mahkeme kararının ardından katıldığı Halk TV yayınında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendini hedef alan açıklamasına karşılık veren CHP lideri Özgür Özel, MHP'nin o kurultayını hatırlattı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN OLAY YARATACAK MHP KURULTAY'I SÖZLERİ

Kürşad Oğuz, Fikret Bila ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nda "çatlak" olduğuna ilişkin iddialara sert çıkan Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı’nda sanki sorun varmış gibi yaygara yapan Özgür Özel’in uçurumlarla ihata edilen inişli çıkışlı yolunun bizim hak ve hakikat yolumuzla kesişmesi hayal mahsulü bile değildir" sözlerine karşılık verdi.

Bahçeli için "Canı sağ olsun, yaşına hürmeten ne diyelim şimdi. Metin yazarlarının bize kuyruk acısının olduğunu biliyoruz" diyen Özgür Özel, kendisine "koalisyon olalım" demediğini ifade ederek "Ben demokratikleşmeyle ilgili birlikte adım atalım diyorum. Devlet Bey bunu sanki AKP'yi bırak gibi algılamak istemiş, onun üzerinden AK Parti ile kendince nikah tazelemek istiyor" dedi.

Özel, Türkiye siyaset hayatına 2016 MHP Kurultay'ı olarak geçen olaylı süreci hatırlatarak MHP lideri Bahçeli'ye şu sözlerle gönderme yaptı:

"Devlet Bey ile şunu mu konuşalım, bir asliye hukuk mahkemesiyle kararıyla partisinde kaybettiği iktidarı kazananların, bugünkü iktidarın dümen suyuna girdiğini unutmadık mı diyeyim.

Meral Akşener, MHP'de 900 delegenin desteğini almışken, filanca yerdeki asliye hukuk mahkemesinden gelince... Şu anda İzmir Milletvekili olan birisinin MHP ile mahkeme sürecinde ve AKP ile mekik dokuduğunu ve MHP'nin bu şekilde Kurultay sürecinin durdurulduğunu, MHP'nin bölündüğünü ama MHP'nin AK Parti ile birlikte rejim değişikliğine rıza gösterdiğini mi söyleyeyim?

Biz bunu yapmadığımız için partinin başından gidecekse, giderim ben. Benim partideki iktidarım karşılığında AK Parti asgari, ücretliyi, emekliği ezecekse ben bunun karşılığında başkan olacaksam olmaz olsun öyle genel başkanlık!"

"AKP İLE İTTİFAK ASLİYE CEZA'DA KURULDU"

Cumhur İttifakı tarafında Numan Kurtulmuş gibi önde gelen isimlerinin kullandığı, "15 Temmuz’da selalar eşliğinde milletin gönlünde doğmuş bir ittifaktır" tanımıma değinen Özgür Özel şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da sokakta falan kurulmadı. Cumhur ittifakı asliye hukuk mahkemesinde kuruldu. 900 oyla Meral Akşener iktidar oluyordu partide.

Bir asliye hukuk mahkemesi kararıyla, AKP'nin İzmir Milletvekilinin aracılığıyla kurdunuz. Şimdi yeni bir asliye hukuk dümeniyle CHP'ye aynı teklif. Biz o genel başkan gibi davranmayacağımızı gösteriyoruz. Bunun üzerine 15'ine hadi hodri meydan! Ya birbirlerine ip atıyordu bunlar."