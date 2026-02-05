Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anma programları kapsamında depremin vurduğu Adıyaman'da temaslarına başladı.

Güne yoğun bir programla başlayan Özel, sabah 10.00'da Adıyaman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle inşa edilecek Deprem Şehitliği'nin temel atma törenini gerçekleştiriyor.

Özgür Özel burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp, bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi; hükümetiyle, yerel yönetimleriyle bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak. Bu konuda siz de belediye başkanı olarak emek veriyorsunuz.

Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme düşünülmüş. Yitirdiğimiz herkesin isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı, büyük ve bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış.

Bunun için ben İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer burada, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız burada.

Hep beraber ümit ederiz; bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olması, toplumsal hafızayı hem diri tutması, hem de yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.