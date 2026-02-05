Özgür Özel deprem bölgesinde

Yayınlanma:
Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu sıralar İBB iş birliğiyle yapılacak Deprem Şehitliği'nin temel atma töreninde bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anma programları kapsamında depremin vurduğu Adıyaman'da temaslarına başladı.

10.00 | DEPREM ŞEHİTLİĞİ TEMEL ATMA TÖRENİ

Güne yoğun bir programla başlayan Özel, sabah 10.00'da Adıyaman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle inşa edilecek Deprem Şehitliği'nin temel atma törenini gerçekleştiriyor.

ekran-goruntusu-2026-02-05-103438.jpg

"BUNDAN SONRASI İÇİN DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK HEPİMİZİN BİRİNCİ VAZİFESİ"

Özgür Özel burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp, bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi; hükümetiyle, yerel yönetimleriyle bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak. Bu konuda siz de belediye başkanı olarak emek veriyorsunuz.

Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme düşünülmüş. Yitirdiğimiz herkesin isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı, büyük ve bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış.

Bunun için ben İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer burada, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız burada.

Hep beraber ümit ederiz; bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olması, toplumsal hafızayı hem diri tutması, hem de yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

zel.jpg

Özel, buradaki şehitlik ziyareti ve törenin ardından CHP Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

