Özel üniversite ücretlerinde yüzde 90 'boş kontenjan' indirimi! 691 bin TL'den 75 bin TL'ye düştü

Ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başlarken, kontenjanlarını doldurmak isteyen vakıf üniversiteleri fiyat politikalarında radikal değişikliklere gitti.

KONTENJANLAR BOŞ KALINCA FİYATLAR ÇAKILDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapılan tercihler ve ek yerleştirmeler sonucunda kontenjanları boş kalan vakıf üniversiteleri, strateji değiştirdi. Sınıfların boş kalmasını istemeyen yönetimler, yarıyıl döneminde öğrenci çekebilmek için yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişen indirimler uygulamaya başladı.

Özellikle İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesinin uyguladığı tarife dikkat çekti. Dönem başında 691 bin TL olarak belirlenen Hukuk Fakültesi ücreti, yatay geçiş öğrencileri için 75 bin TL'ye kadar düşürüldü. Bu durum, yatay geçiş yapmayı düşünen öğrenciler için büyük bir fırsat oluşturdu.

UZMAN İSİMDEN "ARACI" UYARISI

Konuyla ilgili NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, üniversitelerin bu indirimi yapmalarındaki temel nedenin "son şans" olduğunu vurguladı. Tosun, "Kontenjanlar bu yatay geçiş döneminde de dolmazsa, başka bir şekilde doldurulma imkanı kalmıyor. Bu yüzden fiyatlarda ciddi esnemeler görüyoruz" dedi.

Tosun ayrıca öğrencileri "danışmanlık" adı altında para talep eden fırsatçılara karşı uyardı:

"Öğrenciler yatay geçişteki tüm başvuru, evrak ve kayıt işlemlerini kendileri kolaylıkla yapabilir. Bu süreçte herhangi bir aracıdan veya dışarıdan hizmet almalarına, ekstra ücret ödemelerine kesinlikle gerek yok."

YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR? ŞARTLAR NE?

Fırsat niteliğindeki bu indirimlerden yararlanmak isteyen öğrenciler için iki temel yatay geçiş yöntemi bulunuyor:

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile geçiş: Öğrencinin hali hazırda okuduğu bölümdeki ders başarı notlarına göre yapılıyor.

Merkezi Yerleştirme Puanı (MYP) ile geçiş: Öğrencinin üniversite sınavına girdiği sene aldığı YKS puanının, geçmek istediği bölümün o seneki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranıyor. Bu yöntemde üniversitedeki not ortalamasına bakılmıyor.

FİYATLAR İÇİN DOĞRUDAN OKULLA GÖRÜŞÜN

Yatay geçiş kontenjanları ve güncel ücretler her üniversiteye göre farklılık gösteriyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen adayların, tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin öğrenci işleri ile doğrudan iletişime geçerek net rakamları öğrenmeleri ve başvuru tarihlerini kaçırmamaları gerekiyor.