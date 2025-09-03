Otoyolda kimyasal paniği! Şüpheli araçta yapılan aramada 9 polis zehirlendi

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda durdurulan yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposundan çıkan madde 9 polisi zehirledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda yol kontrolü sırasında şüphe üzerine yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan detaylı arama sırasında, aracın yakıt deposunda şüpheli madde bulundu.

9 MEMUR ORTAYA ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Maddeyi incelemek isteyen 9 polis memuru bu sırada ortaya çıkan gaz nedeniyle zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERDEN İKİSİ YOĞUN BAKIMDA

Zehirlendiği belirtilen polis memuru, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi’ne kaldırıldı.

Polislerden 2’si yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, 1 polis memuru ise taburcu edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği yaptığı açıklamada, zehirlenen polis memurların hayati tehlikesinin bulunmadığı, konu ile ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı söyledi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 2 Eylül 2025 Salı günü TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup 1 personelimiz taburcu edilmiştir.

Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz.”