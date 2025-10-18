Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu

Yayınlanma:
Bursa’nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Toplumda şiddet olayları her geçen gün daha da artıyor. Ekonomik koşulların kötü olması ve eğitim düzeyinin gittikçe düşmesi nedeniyle toplumda anlayış ve sağ duyu gün geçtikçe varlığını kaybediyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı.

Açık camdan saldırdı! Trafikte yumruklu saldırıAçık camdan saldırdı! Trafikte yumruklu saldırı

DEFALARCA YUMRUK ATTI

Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darbaetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırgan şahıs yakalanırsa ifadesinin alınması için karakola götürülecek. Savcılığı gerek görmesi halinde saldırgan şahıs adliyeye sevk edilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi, DHA

