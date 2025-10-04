Ot biçen baba- oğul uçuruma düştü: Polis memuru oğul öldü baba yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi. Polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Manzarada Fotoğraf Çekerken Uçurumdan Aşağıya Yuvarlandı

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİSİ DE DÜŞTÜ

Ağır yaralanan Çavuş’u kurtarmaya çalışan baba Ali Rıza Çavuş da uçuruma düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Ahmet Çavuş

POLİS MEMURU OLAY YERNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru Ahmet Çavuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı baba ise uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çavuş’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.