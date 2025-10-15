Osmaniye'de IŞİD operasyonu! İki tutuklama

Osmaniye'de IŞİD operasyonu! İki tutuklama
Yayınlanma:
Osmaniye’de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız av tüfeği, kamuflaj ve dijital materyaller ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD üyesi olduğu ve örgüt toplantılarına katıldığı tespit edilen iki şüphelinin kentte olduğunu belirledi.

aa-20251015-39416822-39416821-osmaniye-deas-operasyonunda-yakalanan-2-zanli-tutuklandiss.jpg

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, askeri kamuflaj ve dijital materyaller ele geçirildi. Materyaller incelemeye alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

