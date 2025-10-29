Ordu'da Cumhuriyet kutlamalarına gölge düştü: "Çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyet"

Yayınlanma:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılacak olan jimnastik gösterisi son dakika iptal edildi. CHP'li Adıgüzel, gösterinin 6-12 yaş çocukların kıyafetleri gerekçe gösterilerek, Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser tarafından iptal edildiğini açıkladı. Adıgüzel, "Çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz" dedi.

Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılırken, Ordu'dan Cumhuriyet Bayramı coşkusuna gölge düşüren bir haber geldi.

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına komandolar damga vurduSivas'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına komandolar damga vurdu

GÖSTERİ SON DAKİKA İPTAL EDİLDİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir skandalı duyurdu. Adıgüzel, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılacak olan jimnastik gösterisinin son dakika iptal edildiğini duyurdu.

İptal gerekçesini açıklayan Adıgüzel, "Bu durum 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

"BU AKLINDAN ZORU OLAN ŞAHSA HATIRLATILMALIDIR"

Adıgüzel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ordu'da Cumhuriyet coşkusuna gölge.

Küçücük çocukların jimnastik gösterisi giysileri nedeniyle engellendi.

Gösteriyi talep eden müdürlük,

giysileri veren müdürlük,.

eğitimlerini yapan müdürlük.

Çocuklar salonda hazır edildi, anonsu takdimi de yapıldı. Minderler de serildi.

Tam o sırada protokol ikinci sıradan biri defalarca müdahale ederek gösteriye dakikalar kala etkinliği iptal ettirdi.

Bu kişi vali yardımcısı Burak Keser.

Ordu valimiz Muammer Erol devlet adamıdır. Ordu halkı da cumhuriyetine bağlı kadim bir halktır ve bu tür etkinlikler sürekli yapılmaktadır.

Bu durum 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz

Bu aklından zoru olan şahsa şu hatırlatılmalıdır. Jimnastik etek ve pantolon ile yapılan bir spor değildir.

Haşema ile denize girersin ama, uzun etek ile jimnastik yapamazsın.

Küçücük yavrularımıza Cumhuriyet bayramını zehir eden, kalplerini kıran bu dengesiz işgüzarın bunu kimin ve hangi sapkın zihniyetin veya tarikatın hesabına yaptığı sorulmalı ve gereği yapılmalıdır.

Eğer bunu Devlet adabı ile siz sormazsanız bizzat ben soracağım bilesiniz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

