Önce 'kaçtı' sanıldı sonra cansız bedenine ulaşıldı

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.[1] Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kanal yönetimindeki 06 FU 7742 plakalı hafriyat kamyonu, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün ilk etapta bulunamaması nedeniyle kaza yerinden ayrıldığını düşündü. Ancak itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda, sürücü Kanal'ın devrilen aracın altında ezilmiş cansız bedenine ulaşıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz Kanal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.