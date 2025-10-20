Ömer Çelik CHP için "Şebeke" dedi yanıt Murat Emir'den geldi

Gerilimi başlatan açıklama, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li yöneticilerin söylemlerini "ahlaktan yoksun" olarak tanımlayarak, "siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa" dönüştüğünü iddia etti.

CHP yönetimini muhalefet yapma çizgisini aşarak bir "husumet şebekesi" gibi hareket etmekle suçlayanÇelik, şu ifadeleri kullandı:

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür.

CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.

CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir.

Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz.

Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

"ASIL AHLAKSIZLIK EMEKLİYİ AÇLIĞA MAHKÛM ETMEKTİR"

Ömer Çelik'in bu ithamlarına yanıt, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den geldi. Çelik'in paylaşımını alıntılayan Emir, "‘Şebeke’ diyorsanız, aynaya bakın!" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Emir, şebekenin tanımını "paçalarınızdan akan kara paranın, siyasetinizi finanse etmek için semirttiğiniz yandaş sermayenin ve çökmek için kasalarda sakladığınız dosyaların adıdır" şeklinde yaptı.

İktidarın muhalefeti susturmak için yargıyı "tetikçi gibi" kullandığını ve milletin iradesine kumpas kurduğunu savunan Emir, "Sizin ‘husumet şebekesi’ dediğiniz şey, aslında halkın özgürlük ve adalet talebidir. O yüzden korkuyorsunuz, o yüzden çırpınıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AKP'nin artık bir "parti tabelası altında iş bitiren bir holdingden" farksız olduğunu belirten Emir, eleştirilere verilen "ahlaksız saldırı" tepkisine ise şöyle karşılık verdi:

"Asıl ahlaksızlık; milletin alın terini beş maaşlı sadık kullarınıza peşkeş çekmek, emekliyi açlığa, genci işsizliğe mahkûm etmektir."

"KENDİ KUMPASINIZLA BOĞULURSUNUZ" UYARISI

Murat Emir, açıklamasının sonunda iktidara yönelik sert eleştirilerini sürdürerek, CHP'nin Türkiye'nin kaynaklarını ve demokrasisini kurtaracağını, iktidarın kurduğunu iddia ettiği "çıkar imparatorluğunu" ise milletin gözü önüne serip "başına yıkacağını" belirtti. Emir, sözlerini AKP içindeki dengelere dikkat çeken şu uyarıyla noktaladı:

"CHP’ye laf yetiştirmeye uğraşacağınıza, partinizin içinde ayağınızı kaydırmaya çalışanlara dikkat edin. Malum, moda oldu; bir gün sizin de kapınıza bir dosya bırakılır, kendi kumpasınızla boğulursunuz."

Murat Emir'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Şebeke diyorsanız, aynaya bakın! Şebeke, paçalarınızdan akan kara paranın, siyasetinizi finanse etmek için semirttiğiniz yandaş sermayenin ve çökmek için kasalarda sakladığınız dosyaların adıdır.

Siyasetin ve demokrasinin değerlerine saldıran, muhalefeti susturmak için yargıyı tetikçi gibi kullanan, milletin iradesine kumpas kuran sizsiniz.

CHP, milletin iradesinin temsilcisidir. Sizin “husumet şebekesi” dediğiniz şey, aslında halkın özgürlük ve adalet talebidir. O yüzden korkuyorsunuz, o yüzden çırpınıyorsunuz.

Siz siyasi parti kimliğini çoktan kaybettiniz; parti tabelası altında iş bitiren bir holdingden farkınız yok!

Cumhurbaşkanına ve ittifakınıza yöneltilen her eleştiriye “ahlaksız saldırı” diyorsunuz! Asıl ahlaksızlık; milletin alın terini beş maaşlı sadık kullarınıza peşkeş çekmek, emekliyi açlığa, genci işsizliğe mahkûm etmektir.

CHP, sizin musallat olduğunuz Türkiye’nin kaynaklarını da demokrasisini de sizden kurtaracak. Kurduğunuz çıkar imparatorluğunu milletin gözü önüne sermeye devam edecek ve başınıza yıkacak!

CHP’ye laf yetiştirmeye uğraşacağınıza, partinizin içinde ayağınızı kaydırmaya çalışanlara dikkat edin. Malum, moda oldu; bir gün sizin de kapınıza bir dosya bırakılır, kendi kumpasınızla boğulursunuz."