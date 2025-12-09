Okuldan alevler yükseldi: Veliler okula koştu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilkokulun bodrum katındaki kağıt deposunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bilge Sokak’ta bulunan Şükrü Aracı İlkokulu’nda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Okul yönetimi ve öğretmenler, panik yaşanmaması için öğrencileri kısa sürede bahçeye çıkararak güvenli alana topladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, oluşan yoğun duman hem bodrumda hem de zemin katta tahliye edildi.​​​​​​​ ​​​​​​​

Durumu öğrenen bazı veliler okula gelerek çocuklarını teslim aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.