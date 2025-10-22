Öksürük krizine giren tır şoförü bir ilçeye felaketi yaşattı
Sultangazi'deki kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler Yolu’nda meydana geldi. 45 NJ 531 plakalı TIR’ın şoförü Ercan C., direksiyon kontrolünü kaybedince önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından yan yana park halindeki 4 araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEDE
TIR’ın çarptığı 34 NNB 228 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kazada hafif yaralanan TIR şoförü Ercan C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, TIR’ın önce hafriyat kamyonuna, ardından park halindeki 4 araca çarpması net şekilde görülüyor.
SEBEBİ ÖKSÜRÜK KRİZİYMİŞ
Kazayı gören Ahmet Kankılıç isimli tanık şunları söyledi:
- "Bir ses geldi, gittik baktık TIR 3 aracı biçmiş. Öndeki otomobilde aile vardı, onlara destek olduk ama hepsi iyiydi. Sürücü, bir arkadaşını petrolde bıraktığını ve öksürük krizine girdiğini söyledi. Bu yüzden kontrolünü kaybetmiş."
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)