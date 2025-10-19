Öğrencilerinin gözü önünde öğretmene demir sopayla saldırdı

Olay, 15 Ekim günü Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni Tuncay Taha Kandemir, kendisini bir öğrencinin velisi olarak tanıtan M.R.U. isimli şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, yanında getirdiği demir sopa ile öğretmene diğer öğrencilerinin gözleri önünde vurarak başından yaraladı.

Olayın ardından Kandemir'in meslektaşları durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede okula ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğretmene ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Öğretmen Kandemir, burada tedavi altına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, saldırgan M.R.U.'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınandı. Adli ve idari sürecin İl Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Öğretmenimize yapılan asla kabul edilemez nitelikteki bu saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN GELEN DUYGUSAL VEDA

Yaşadığı travmatik olayın ardından öğretmen Tuncay Taha Kandemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla çok sevdiği okulundan ve öğrencilerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Kandemir, duygusal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İlk olarak atama sürecinde adını duyduğum bu okulu aramakla başladı her şey. O kadar samimi konuşuldu ki benimle, kayıtsız kalamadım. Derece yaptığım bir dönemde en üst sıraya yazarak çocuklarıma kavuştum. Senelerdir bu okuldaki çocuklarıma, ülkeme hizmet ettim. Hiçbir zaman velilerimi ya da öğrencilerimi küçümsemedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beraber üşüdük, beraber hastalandık ama en güzel anlarda da beraber mutlu olduk. Yaşadığım bu tatsız olayda hiç kimseye, hiçbir öğrencime kızgın ya da kırgın değilim. Buradan gitmem için bir sebep yok derdim hep, çünkü seviyordum. Bir gün ayrılacağımı biliyordum ama bu kadar erken ve acı bir şekilde değil. Bana kattığınız her deneyim için minnettarım.”