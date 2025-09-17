Oğlu tarafından darbedilen Hafize anne yaşam mücadelesini kaybetti

Pamukkale'nin Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşanan dehşetin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Gönül G. (60) tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Oğlunun kendisini tekrar darp etmesinden korkan kadın, evinde kalmak istememesi üzerine huzurevine yerleştirilmişti. 4 gün önce rahatsızlanan Hafize Gönül G., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hafize Gönül G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAY

Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta, 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen Hafize Gönül G'nin bakıcılığını yapan A.K, eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darbedildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.

Tıp fakültesinden mezun olduğu öğrenilen ve şizofreni tanısı konulduğu öğrenilen M.G'nin ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirtilmişti.