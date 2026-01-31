Oğlu banka hesabını paylaştı hayatı karardı: 400 mağdurun zararını ödedi yine de kurtulamadı

Oğlu banka hesabını paylaştı hayatı karardı: 400 mağdurun zararını ödedi yine de kurtulamadı
Yayınlanma:
Zihinsel engelli oğlunun banka hesap bilgilerini dolandırıcılara kaptırmasıyla hayatı kabusa dönen baba Orhan Yağcı, oğlunu cezaevinden kurtarabilmek için bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki 400'e yakın mağdurun zararını kendi imkanlarıyla ödedi.

Zihinsel engelli oğlunun banka hesap bilgilerini suç şebekelerine kaptırmasıyla başlayan süreç, baba Orhan Yağcı için büyük bir hukuk mücadelesine ve maddi yıkıma dönüştü. "Nitelikli dolandırıcılık" kapsamında yargılanan oğlu için bugüne kadar yüzlerce mağdurun zararını karşılayan baba, suç şebekelerinin yöntemlerine dikkat çekti.

"PATATES HATLAR" VE ENGELLİ BİREYLER HEDEFTE

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, baba Yağcı dolandırıcıların izlerini kaybettirmek için Suriyeli sığınmacıların üzerine kayıtlı ve "patates hat" olarak tabir edilen numaraları kullandıklarını belirtti. Şebekelerin, zihinsel engelli bireylerin banka ve mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek parayı kamerası bozuk ATM'lerden veya kripto hesaplar üzerinden akladıklarını ifade etti.

1.jpeg

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN BÜYÜK PARALAR ÖDEDİ

Oğlunun cezaevine girmesini önlemek için Türkiye’nin dört bir yanındaki mağdurlara ulaştığını anlatan Yağcı, yaşadığı mağduriyeti şu örnekle dile getirdi: "2021 yılında 2 bin 300 TL dolandırılan bir kişi benden 35 bin TL istedi. 25 bin TL'ye anlaştık ve parayı gönderdim." Bu yöntemle 400'e yakın kişinin zararını bizzat cebinden ödeyen baba, buna rağmen devam eden davalar nedeniyle oğlunun yeniden cezaevine girme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

2.jpeg

14 AYRI DOSYADA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Yargılama sürecinin ağırlığına ve davaların çokluğuna dikkat çeken Yağcı, mahkemelerin oğlu hakkında şimdiye kadar 14 kez "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) kararı verdiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!