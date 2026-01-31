Oğlu banka hesabını paylaştı hayatı karardı: 400 mağdurun zararını ödedi yine de kurtulamadı

Zihinsel engelli oğlunun banka hesap bilgilerini suç şebekelerine kaptırmasıyla başlayan süreç, baba Orhan Yağcı için büyük bir hukuk mücadelesine ve maddi yıkıma dönüştü. "Nitelikli dolandırıcılık" kapsamında yargılanan oğlu için bugüne kadar yüzlerce mağdurun zararını karşılayan baba, suç şebekelerinin yöntemlerine dikkat çekti.

"PATATES HATLAR" VE ENGELLİ BİREYLER HEDEFTE

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, baba Yağcı dolandırıcıların izlerini kaybettirmek için Suriyeli sığınmacıların üzerine kayıtlı ve "patates hat" olarak tabir edilen numaraları kullandıklarını belirtti. Şebekelerin, zihinsel engelli bireylerin banka ve mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek parayı kamerası bozuk ATM'lerden veya kripto hesaplar üzerinden akladıklarını ifade etti.

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN BÜYÜK PARALAR ÖDEDİ

Oğlunun cezaevine girmesini önlemek için Türkiye’nin dört bir yanındaki mağdurlara ulaştığını anlatan Yağcı, yaşadığı mağduriyeti şu örnekle dile getirdi: "2021 yılında 2 bin 300 TL dolandırılan bir kişi benden 35 bin TL istedi. 25 bin TL'ye anlaştık ve parayı gönderdim." Bu yöntemle 400'e yakın kişinin zararını bizzat cebinden ödeyen baba, buna rağmen devam eden davalar nedeniyle oğlunun yeniden cezaevine girme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

14 AYRI DOSYADA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Yargılama sürecinin ağırlığına ve davaların çokluğuna dikkat çeken Yağcı, mahkemelerin oğlu hakkında şimdiye kadar 14 kez "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) kararı verdiğini belirtti.