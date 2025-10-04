Noterlerde 65 yaş krizi! Bakanlık açıklama yaptı

Noterlerde 65 yaş krizi! Bakanlık açıklama yaptı
Yayınlanma:
Tapu işlemleri için 65 yaş üzeri vatandaşlardan sağlık raporu istendiği bunun da hem tapu dairelerinde hem de noterlerde süreci kilitlediği yönündeki haberler sonrası bakanlık açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlık raporu talebi yüzünden tapu işlemlerinin aksadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı aktarıldı.

Sağlık raporunun yalnızca 'fiil ehliyetine' ilişkin şüphe durumunda talep edildiği ve herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmadığı vurgulandı.

01-02 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde tapu işlemi yapan 65 yaş üstü vatandaş sayısının 9 bin 224 olduğu, bu vatandaşlardan da yalnızca 196'sının işleminin sağlık raporu ile yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir" denildi.

HABERİ İKTİDAR MEDYASI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Sabah'ta yer alan habere göre tapu dairelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan sağlık raporu istenmeye başlanmış, özel hastaneden alınan raporlar da kabul edilmediği için tapu dairelerinde işler kilitlenmişti.

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç şunları söylemişti:

"Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı yaşlı. Bu raporu almak ise hem zahmetli hem de yıpratıcı. Randevular çok geç veriliyor, raporun geçerli olabilmesi için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması gerekiyor. Özel hastane raporları kabul edilmiyor. Sağlık raporu sadece bir iş günü geçerli. İşleminiz uzarsa, ertesi gün yeniden hastaneye gidip aynı süreci tekrar yaşamak zorundasınız. Bir günde rapor al, tapuya yetiş, bankaya git, imza at... Bu süreç gerçekten yorucu. Rapor için uğraşırken adeta sağlıklarından oluyorlar."

Tapuda 65 yaş krizinin nasıl çözüleceğini açıkladıTapuda 65 yaş krizinin nasıl çözüleceğini açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu