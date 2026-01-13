Noel milli değerlere aykırı diyen bakan Tekin'e çocuğunun paylaşımları hatırlatıldı

Noel milli değerlere aykırı diyen bakan Tekin'e çocuğunun paylaşımları hatırlatıldı
Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılbaşında okullara gönderilen yazılarda Noel temalı etkinliklerin yasaklanması istenmişti. Bakan Tekin bu konu hakkındaki son röportajında yasaklama nedeninin milli değerlere aykırılıktan geldiğini ifade etti. Ancak sosyal medyada bakanın kızının Londra'da Noel kutladığı paylaşımlar hatılatıldı.

4 Haziran 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olmasının ardından sık sık polemik ve muhalefet tarafından eleştiriler ile gündeme gelen Yusuf Tekin, bu defa Zafer Şahin'e verdiği son röportajında kullandığı ifadeler nedeni ile gündemde.

NOEL ETKİNLİNLİKLERİNİN YASAKLANMASI: MİLLİ DEĞERLEMİZE AYKIRI

Tekin son röportajında göreve gelmesinin ardından okullara gönderdiği yazıda Noel etkinliklerinin yasaklanmasına da değindi. Cadılar bayramı ve Noel etkinliklerinin göreve başlamasının ardından yasaklandıklarını kaydeden Tekin, Ramazan etkinliklerinin olması için okullara yazı yazdıklarını söyledi:

yeni-proje-2026-01-13t094341-071.jpg

  • "Okullarda cadılar bayramı kutlanıyordu. Başladığımız yıl onu yasakladık. Noel milli ve manevi değerlere aykırı bir durum. Ramazan etkinliklerinin okullarda olması için yazılar yazdık"

KIZININ NOEL PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Son röportajında Noel ve Cadılar bayramı etkinliklerinin yasaklanma nedeninin milli değerlere aykırı olmasından kaynaklandığını ifade eden Tekin'e sosyal medyadan tepki yağdı. Bakan kızının Londra'da eğitim aldığı sıralarda Noel etkinliklerine katıldığı ve buralardan paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

bakantekinpaylasimi.jpg

Tekin, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda "Londra'da 24. Noel" ifadelerini kullanmış, tepkilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

