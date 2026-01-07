Netanyahu'nun milyar dolarlık yolsuzluk dosyasına bakan hakim otoyolda öldü

İsrail, Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk dosyasındaki kilit ismi konuşuyor. Milyar dolarlık "denizaltı yolsuzluğu" davasına bakan Yargıç Benny Sagi, otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken bir arazi aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başını ağrıtan yolsuzluk dosyalarının en kritik başlıklarından birine bakan Be’er Sheva Bölge Mahkemesi Başkanı Yargıç Benny Sagi, sır dolu bir "trafik kazasında" yaşamını yitirdi. Olayın zamanlaması, Netanyahu'nun yargı üzerindeki baskılarını yeniden tartışmaya açtı.

4 Ocak’ta 6 No’lu otoyolda motosikletiyle seyir halinde olan Sagi'ye, aniden otoyola çıkan bir arazi aracı çarptı. Sağlık ekiplerinin "şoke edici" olarak tanımladığı olay yerinde Yargıç Sagi hayatını kaybetti. Polis vakayı alelacele "trafik kazası" olarak kayıtlara geçirse de, İsrail kamuoyu bu açıklamayla tatmin olmadı.

3000 NUMARALI DOSYANIN KİLİDİYDİ

Yargıç Benny Sagi, sıradan bir hakim değildi. Kamuoyunda “3000 numaralı dava” olarak bilinen; Almanya’dan denizaltı ve savaş gemisi alımlarını kapsayan milyar dolarlık yolsuzluk iddialarıyla anılan dosyalardan sorumluydu. Bu dosya, İsrail tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarından biri olarak görülüyor ve soruşturmalarda Netanyahu’ya en yakın isimlerin adı geçiyordu.

NETANYAHU'NUN SEVMEDİĞİ VE KONTROL EDEMEDİĞİ HAKİMDİ

İsrail kamuoyunda, Netanyahu’nun Sagi’yi “kontrol edilemeyen” yargıçlardan biri olarak gördüğü ve kendisinden hiç hazzetmediği biliniyordu. Yolsuzluk dosyalarında geri adım atmayan yargıçlara yönelik siyasi baskı ve tehdit iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemde yaşanan bu ölüm, "siyasi bir mesaj mı?" tartışmalarını alevlendirdi.

"ANA DAVALARA BAKMIYORDU" SAVUNMASI İKNA ETMEDİ

İsrail makamları, olayın üzerini örtmek istercesine Sagi’nin Netanyahu’nun “1000”, “2000” ve “4000” numaralı ana yolsuzluk dosyalarına doğrudan bakan heyette yer almadığını vurgulayarak savunmaya geçti. Ancak hukuk çevreleri, Sagi'nin baktığı 3000 numaralı dosyanın yolsuzluk zincirinin en hassas ve en büyük paralarından biri olduğunu belirterek, bu ayrıntının özellikle perdelenmeye çalışıldığını savunuyor.

