Munzur Üniversitesi'nde valilik ve adliye protestosu: Öğrencilere polis müdahalesi!

Tunceli Valiliğinin, valilik, adliye ve başsavcılık gibi kurumların Munzur Üniversitesi kampüs alanına taşınması yönündeki kararı, üniversite öğrencilerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Protesto öncesinde kampüs çevresinde yoğun sivil polis hareketliliği dikkat çekerken, basın açıklaması yapmak üzere toplanan öğrencilere özel güvenlik ekipleri saldırdı.

MESEM protestosunda 16 TİP'li öğrenci tutuklanmıştı! Avukat Bilgin: Ortada suç yok tutuklama var

Saldırıya ve polis ablukasına rağmen açıklamalarını gerçekleştiren öğrenciler, sık sık “Üniversite özerktir, özerk kalacak”, "Munzur özgürdür, özgür kalacak" ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Gazete Patika'da yer alan habere göre, yürüyüş yapmak isteyen öğrenciler ise özel güvenlik ve polis tarafından engellendi.

Öğrenciler adına basın açıklamasını Ali Sezer okudu. Sezer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz eylül ayında Munzur Üniversitesi Rektörlüğü’nün, öğrencilerin hiçbir şekilde onayı olmadan aldığı; adliye, valilik ve başsavcılık gibi kurumların üniversite alanına taşınması yönündeki karar, Anayasa’nın 130. maddesine göre üniversitelerin özerkliğini hukuksuz ve baskıcı biçimde ihlal etmektedir. Rektörlük, bu kararı ‘kütüphane ve adliye girişlerinin ayrı olacağı’ söylemiyle meşrulaştırmaya çalışmış, ancak gerekçe bile göstermeden yer değişikliğine gidilmiştir.

Başlangıçta kütüphane bölgesine taşınacağı ifade edilen valilik ve adliye binaları, daha sonra üniversite girişindeki fakülte binasına kaydırılmış ve hükümet konağı bilerek öğrencilerin en yoğun olduğu alana yerleştirilmiştir.

Bizler Munzur Üniversitesi öğrencileri olarak; silahlı, sivil veya üniformalı herhangi bir askerin, uzman çavuşun, rütbeli askerin ya da onlarca suç kaydı bulunan kişilerin kampüsümüzde bulunmasını istemiyoruz. Bu kararı reddediyoruz ve yetkilileri, alınan bu hukuk dışı uygulamayı derhal geri çekmeye davet ediyoruz.”