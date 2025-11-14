Müjdat Gezen’den dikkat çeken Silivri ziyareti

Yayınlanma:
Usta oyuncu Müjdat Gezen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı cezaevinde ziyaret etti. Gezen, "Bu işin ne olduğunu iki kere yaşamış bir insan olarak üzgünüm" dedi.

Tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte Silivri Marmara Cezaevi’nde, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

yeni-proje-10.jpg
Usta oyuncu Müjdat Gezen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Gazeteci Fatih Altaylı'yı cezaevinde ziyaret etti

"İKİ KERE YAŞAMIŞ BİR ADAM OLARAK ÜZGÜNÜM"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gezen şunları ifade etti:

"3-4 ay evvel ben Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazdım, sonra bir daha yazdım bir türlü izin almayı başaramadım. Sonra bir gün biri başardı. Ali Mahir Başarır, başardı. Okula gelmişti. Dedim ki Mahir bir tek sıkıntım var gidemiyorum Ekrem başkanı, Zeydan'ı, Hasan başkanı, Fatih'i ziyaret etmek istiyorum 'Ben halledebilirim sanırım' dedi. 2 saat sonra bana telefon etti 'İzin çıktı abi' diye... Beraber geldik hepsini ziyaret ettik. İçim buruk olduğu için tam konuşamıyorum. Bu işin ne olduğunu iki kere yaşamış bir adam olarak üzgünüm ama ona minnet borçluyum beni sevdiklerime kavuşturdu en azından. Henüz iddianameleri hazırlanmayan arkadaşlarımız var."

"BEYOĞLU UNUTULMUŞ İDDİANAMESİ YOK"

Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Bugün Müjdat abi ile ziyaret ettik. Müjdat abinin dediği gibi olağanüstü dönemlerde, darbe dönemlerinde iki kez Bayrampaşa ve Selimiye Cezaevi’nde bulunmuş bir abimiz sanatçımız aydınımız. O da gördü çok üzüldü üzülmemek mümkün değil bazen soruyorlar 'niye bu kadar geriliyorsunuz' nasıl gerilmeyelim suçsuz günahsız yoldaşlarımız burada Cumhurbaşkanı adayımız burada. Beyoğlu unutulmuş iddianamesi yok, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece belediye başkanımız iddianameler yok ve bekliyorlar burada. Çok zor mu bir adli kontroller bu insanları bırakmak. Evet zulüm dönemindeyiz zor dönemdeyiz. Ben Müjdat Abiye çok teşekkür ediyorum buradaki tutsaklarımıza moral verdi, bizlere moral verdi. Mücadeleyi hep beraber vereceğiz. İyi ki varsın Müjdat Abi."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

