MSB'den acı haber: 1 asker şehit
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 17 Eylül tarihinde görevi başındayken kalp krizi geçiren uzman çavuşun şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
