Motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı
Yayınlanma:
Ataşehir'de motosikletli iki kişi, bir galeriyi kurşunladı. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan oto galerinin önüne gelen motosikletli 2 kişi, iş yerine ateş açtı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi, kırılan cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak:DHA