Motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

Yayınlanma:
Ataşehir'de motosikletli iki kişi, bir galeriyi kurşunladı. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan oto galerinin önüne gelen motosikletli 2 kişi, iş yerine ateş açtı.

atasehirde-motosikletli-saldirganlar-galeriyi-kursunladi-2-kisi-yaralandi-1.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi, kırılan cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

atasehirde-motosikletli-saldirganlar-galeriyi-kursunladi-2-kisi-yaralandi-4.jpg

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

atasehirde-motosikletli-saldirganlar-galeriyi-kursunladi-2-kisi-yaralandi-3.jpg

GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
IŞİD’e 6 ilde büyük operasyon: 17 gözaltı
IŞİD’e 6 ilde büyük operasyon: 17 gözaltı
Diş hekimine muayene olan 400 hastanın mahrem görüntüleri sosyal medyada ifşa oldu!
Diş hekimine muayene olan 400 hastanın mahrem görüntüleri sosyal medyada ifşa oldu!
Kocaeli’de kan donduran olay! Yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti
Kocaeli’de kan donduran olay! Yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti