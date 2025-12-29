Mezuniyet kepinden diploma değil zehir çıktı: Bağcılar'da pes dedirten sevkiyat!

Zehir tacirlerinin geliştirdiği yeni yöntemler "bu kadarına da pes" dedirtiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik Bağcılar'da kritik bir operasyona imza attı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, bir kargo firmasının deposu mercek altına alındı.

KARGO DEPOSUNA ŞOK BASKIN: HEDEF YURT DIŞI

Narkotik ekipleri, Bağcılar’da bulunan kargo firmasının deposunu bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından düğmeye basıldı ve 25 Aralık tarihinde depoya şok bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin hedefinde, yurt dışına gönderilmek üzere paketlenmiş koliler vardı.

KEPİN KARTONUNA 53 BİN HAP GİZLEMİŞLER

Açılan kolilerden yüzlerce mezuniyet kepi çıktı. Ancak polis ekiplerinin dikkati, keplerin normalden farklı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan detaylı aramada, mezuniyet keplerinin sert durması için kullanılan karton bölümlerin arasına gizlenmiş halde, tam 53 bin 100 adet Captagon hap ele geçirildi. Eğitim ve mezuniyet gibi masum bir sembolün, binlerce insanı zehirleyecek bir sevkiyatın kılıfı olarak kullanılması, uyuşturucu baronlarının ne kadar pervasızlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 26 Aralık'ta adliyeye sevk edilen zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.