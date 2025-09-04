Meteoroloji'den serinleten haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde hava koşullarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, özellikle İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı bulutlu olacağı bildirildi. Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLI BÖLGELER

Hafta sonu boyunca yağışların süreceğini belirten Tekin, cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış görüleceğini kaydetti. Özellikle Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde cumartesi günü yağışların kuvvetli olacağı ifade edildi.

PAZAR GÜNÜ BEKLENEN HAVA DURUMU

Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların devam edeceği öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK DURUMU

Rüzgar açısından ise bugün ve yarın Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgarların eseceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Tekin, hafta sonu itibariyle sıcaklıkların biraz düşerek mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara: Yarın yağış beklenmiyor, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cumartesi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, pazar günü ise şehrin güney ilçelerinde sağanak görülecek.

İstanbul: Yarın parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonu Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

İzmir: Hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hafta sonu hava sıcaklıkları Ankara’da 27–30, İstanbul’da 28–29 ve İzmir’de 34–35 derece arasında değişecek.