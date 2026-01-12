Mersin'de korku dolu anlar! Çaya düşen otomobilin sürücüsü mahsur kaldı

Yayınlanma:
Mersin'de kontrolden çıkan otomobil çaya düştü. Otomobilin sürücüsü M.İ., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç çaya düştü. Mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Feci kaza, ilçeye bağlı Çilek Mahallesi Deliçay’da meydana geldi.

otomobil-caya-dustu-mahsur-kalan-surucu-1112118-330106.jpg

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

M.İ.'nin kullandığı otomobil, yağmur yağdıktan sonra kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp Deliçay’a düştü.

Kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başaran sürücü, çaydaki debi yükselince güvenli bir noktaya geçip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

otomobil-caya-dustu-mahsur-kalan-surucu-1112119-330106.jpg

MAHSUR KALDIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle M.İ.’yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

otomobil-caya-dustu-mahsur-kalan-surucu-1112116-330106.jpg

Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Türkiye
Emeklilerden CHP’nin Meclis'teki eylemine destek
Emeklilerden CHP’nin Meclis'teki eylemine destek
Manisa merkezli IŞİD operasyonunda 4 tutuklama
Manisa merkezli IŞİD operasyonunda 4 tutuklama
Emlak ilanları ile sazan sarmalı: 8 dolandırıcı tutuklandı
Emlak ilanları ile sazan sarmalı: 8 dolandırıcı tutuklandı