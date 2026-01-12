Mersin'de korku dolu anlar! Çaya düşen otomobilin sürücüsü mahsur kaldı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç çaya düştü. Mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Feci kaza, ilçeye bağlı Çilek Mahallesi Deliçay’da meydana geldi.

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

M.İ.'nin kullandığı otomobil, yağmur yağdıktan sonra kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkıp Deliçay’a düştü.

Kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başaran sürücü, çaydaki debi yükselince güvenli bir noktaya geçip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

MAHSUR KALDIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle M.İ.’yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.