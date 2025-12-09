Mersin'de iki ilçede ev yangını!

Erdemli ilçesindeki yangın Alata Mahallesi Kalfa Sokak yakınlarında bir apartmanın 4'ncü katında N.Ö.’ye ait dairede çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Evden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

İKİ İLÇEDE İKİ APARTMANDA YANGIN

Merkez Yenişehir ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yangın ise 10 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Pencerelerden alevlerin yükseldiği yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Polis ev yangınlarının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.