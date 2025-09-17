Mazgala sıkışan kedi mahallelinin ‘Mazgal’ı oldu

Zonguldak'ta mazgala sıkışan kediyi kurtaran itfaiye görevlileri ve mahalleli kediye 'mazgal' adını verdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde başını mazgala sıkıştıran kediyi kurtaran itfaiye ve mahalle sakinleri kediye 'mazgal' adını verdi.

Akşam saatlerinde Topbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokaktan geçen vatandaşlar mazgaldan kedi sesi geldiğini duyunca durumu ihbar etti.

İTFAİYE MAZGAL DEMİRLERİNİ KESTİ

Mahalle sakinlerinin kapı önlerinde birlikte baktıkları yavru kediyi sıkıştığı mazgaldan kurtarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için mazgal demirlerini kesti.

İSMİNİ 'MAZGAL' KOYDULAR

Mahalle sakinleri ve itfaiye ekibi kurtarılan yavru kediye 'Mazgal' adını verdi.

Yapılan kontrolde Mazgal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Mazgal’ın kurtarılma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

