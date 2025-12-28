Marmara'da fırtına korkulu anlar yaşattı! Denizin ortasında büyük panik

Yayınlanma:
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını vurdu. Özellikle Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile Yalova arasında en yoğun kullanılan hatlardan biri olan Eskihisar-Topçular feribot hattında, seferler fırtına nedeniyle güçlükle gerçekleştiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir yolcu feribotundan çekilen görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, karşı yönden gelen bir arabalı vapurun hırçın dalgalar arasında ilerlemekte zorlandığı ve adeta beşik gibi sallandığı görülüyor. Gri gökyüzü ve yağışın hakim olduğu denizde, dalgaların boyu zaman zaman feribotun güvertesini zorladı.

ekran-goruntusu-2025-12-28-160524.jpg

YOLCULARIN YÜREKLERİ AĞZA GELDİ

Fırtınaya rağmen seferlerin aksamaması için yoğun çaba sarf edilirken, feribotun içindeki yolcular sarsıntı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

ekran-goruntusu-2025-12-28-160511.jpg

Görüntüleri kaydeden vatandaşın bulunduğu gemideki diğer yolcuların endişeli bekleyişi de kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın hızının zaman zaman saatte 60 kilometreyi aşması bekleniyordu. Bölge genelinde "fırtınamsı rüzgar" ve yer yer kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, dalga yüksekliğinin açık denizde 2,5 metreyi bulabileceği tahmin ediliyordu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO gibi deniz otobüsü işletmeleri de bazı planlı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

