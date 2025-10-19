Mardin'de silahlı çatışma: 3'ü ağır 6 yaralı

Mardin'de silahlı çatışma: 3'ü ağır 6 yaralı
Yayınlanma:
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi, iki grup arasında çıkan ve silahların kullanıldığı kavgaya sahne oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda, 3'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Şar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Y.Ö, B.E, N.Ö, C.Ö, S.Ö. ve F.A. isimli şahıslar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

