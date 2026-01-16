Mardin'de kayıp alarmı! 2 çocuk buz tutan gölette aranıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Davut Esen ile 7 yaşındaki Abdullah Erat için, yüzeyi buz tutan gölette arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi’nde meydana geldi.

EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA DÖNMEDİLER

Davut Esen ile Abdullah Erat, evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklardan bir süre haber alamayan aile, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Aramalar sonuçsuz kalınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

15 gündür kayıp olan Mihriban toprağa gömülü halde bulundu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK BUZ TUTAN GÖLETTE ARANIYOR

Çevrede yapılan aramada, mahalledeki göletin buz tutan yüzeyinin kırık olduğu ve yakınında ayak izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Çocukların düşme ihtimali göz önünde bulundurularak suda arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi yönlendirildi.

Kayıp çocukları arama çalışmaları devam ediyor.