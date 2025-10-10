Manifest hakim karşısına çıkmadan yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatmış, grup üyeleri İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti.

Grup üyeleri ifadelerinde, suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiş, ifadelerinin ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Söz konusu soruşturma tamamlandı. Grup üyeleri ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca dava sürecinin ise dosya üzerinden, basit yargılama usulü ile hakim karşısına çıkmadan yürütüleceği öğrenildi.

"Görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü..." ifadelerinin de yer aldığı iddianamede suçlamaya ilişkin şu satırlar da yer almıştı:

"Suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğunun, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, yine suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve bir çok platformda yayınlandığı hususu birlikte nazara alındığında sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin alınan savunmalarında görüntülerdeki şahısların kendilerinin olduklarını kabul ettikleri, bu haliyle şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin TCK'nun 225/1 maddesinde düzenlenen 'teşhircilik yapmak' suretiyle Hayasızca Hareketler suçuna vücut verdiği anlaşılmakla…”