Son Dakika | Mahkemeden Rezan Epözdemir kararı

Son dakika haberi... Avukat Rezan Epözdemir’in tahliye talebi reddedilerek, tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Avukat Rezan Epözdemir'in tahliye talebinin reddedildiğini açıkladı.

Saymaz paylaşımında, "Avukat Rezan Epözdemir’in tahliye talebi reddedilerek, tutukluluğunun devamına karar verildi." ifadelerini kullandı.

ekran-alintisi-001.jpg

NE OLMUŞTU?

"Rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınman avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan 14 Ağustos'ta sabaha karşı tutuklandı.

Hakimlik, savcılığın Epözdemir hakkındaki, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı" talebini ise reddetti.

EPÖZDEMİR'İN TUTUKLANMASI POLEMİĞE NEDEN OLMUŞTU

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in savcılıkta sorgusu devam ettiği sırada, "ısrarla cep telefonu şifresini vermek istemediğini" iddia etmişti. Şamil Tayyar, 11 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı" demişti. Tayyar ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başta olmak üzere "hatırlı çok sayıda ismin Epözdemir için devrede olduğunu" öne sürmüştü.

Eski AKP milletvekili Metin Külünk de Epözdemir'le ilgili soruşturmaya yönelik olarak "Ankara'da bazı çevrelerde telaş olduğunu" iddia etmişti. Külünk, Epözdemir için, "Telefon şifresini vermeyerek kimleri saklıyor? Bu saklananlar, Çağlayan Adliyesi Başsavcısı Sayın Akın Gürlek'e yönelik baskı ve baskı ötesi tutum ve davranışların içine girme hakkını nereden buluyor? Yoksa telefonun içindekiler şantaj unsuru olarak mı size karşı kullanılıyor?" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

