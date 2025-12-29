Lüks galerici 11 milyar lirayla sırra kadem bastı!

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi Feneryolu’nda faaliyet gösteren ve lüks araç portföyüyle tanınan ünlü bir galerinin sahibi hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre galeri sahibi, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı tam 11 milyar liralık devasa bir servetle kayıplara karıştı.

LÜKS VİTRİNLERDE ARTIK YELLER ESİYOR

Bölgenin en dikkat çeken işletmelerinden biri olan galeri, düne kadar yaklaşık 30 adet lüks araca ev sahipliği yapıyordu. Bağdat Caddesi'nde müşterilerini ağırlayan ve ışıltılı vitriniyle bilinen işletmede şu an derin bir sessizlik hakim. Galeri bir süredir bomboş; milyonluk otomobillerden ise eser yok.

ROTA BULGARİSTAN MI?

Suçlamalar, milyarlarca liralık bir vurgunu işaret ederken, kaçış planına dair detaylar da netleşmeye başladı. İddiaya göre, Bağdat Caddesi'nde en pahalı arabaları satan ve müşterilerinin güvenini kazanan galeri sahibi, topladığı 11 milyar lira ile Bulgaristan sınırından geçerek yurt dışına kaçtı. Paraların ve şahsın akıbeti şu an için belirsizliğini koruyor.

RESMİ KURUMLAR HENÜZ SESSİZ

Söz konusu satış gelirlerinin nereye aktarıldığı ve araçların nereye götürüldüğü büyük bir merak konusu. Sosyal medyada hızla yayılan ve gündeme oturan bu devasa vurgun iddiasıyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Mağdurların sayısı ve vurgunun gerçek boyutu, yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.