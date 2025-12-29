Libya uçağında kara kutu bilmecesi! Kim inceleyecek?

Yayınlanma:
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali el-Haddad ve heyetini taşıyan ve Ankara’da düşen uçağın kara kutusunun incelenmesi adeta krize dönüştü. Kara kutu, tarafsız ülke olarak seçilen Almanya’ya gönderilse de Almanya, “Biz inceleyemeyiz” yanıtını verdi. Gözler bu kez İngiltere’ye çevrildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali el-Haddad ve heyetinin içinde bulunduğu uçak, 23 Aralık günü Ankara’da Haymana yakınlarında düşmüştü. Uçağa ait kara kutu bulunmuş ve inceleme için Fransa’ya gönderilmek istense de Almanya’ya gönderilmişti.

libya.jpg

ALMANYA “İNCELEYEMEYİZ” DEDİ!

Sözcü'nün haberine göre, Almanya “teknik yetersizlik” gerekçesiyle kara kutuyu incelemeyi kabul etmezken sıradaki ülke İngiltere oldu. Almanya, Falcon 50 tipi uçağın kara kutularını inceleyemeyeceğini açıklarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 26 Aralık günü yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

libya2.webp

“TARAFSIZ BİR ÜLKEDE TESPİTİ GEREKİYOR”

Tunç, “Tarafsız bir ülkede tespiti gerekiyor. Bu anlamda Almanya ile irtibat kuruldu. Kara kutu incelenecek” açıklamasında bulunmuştu. Türkiye ve Libya resmi oy birliğiyle İngiltere’nin tarafsız ülke olarak seçildiği ifade edilirken İngiltere’nin kara kutuyu inceleyip incelemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Libya heyetinin jet kazasında kritik karar: Kara kutu Fransa yerine Almanya’ya gidiyor!Libya heyetinin jet kazasında kritik karar: Kara kutu Fransa yerine Almanya’ya gidiyor!

Aynı zamanda adli tıp birimlerinde yapılan DNA analizlerinin tamamlandığı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerle yapılan eşleştirmeler sonucunda kesinleştirildiği duyurulurken kazada hayatını kaybeden mürettebat arasında iki Fransız vatandaşının bulunduğu diplomatik kaynaklar tarafından doğrulandı.

