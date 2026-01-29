Laik cumhuriyet pankartına ‘düşmanlığa tahrik’ suçlaması

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy'de, bir pankart asma eylemi nedeniyle üç SOL Parti üyesi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINMALARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınanlar, SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, eski ilçe sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin oldu. Şahısların "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile mala zarar verme" suçlarından işlem gördüğü öğrenildi.

SORGUDA TEK SORU SORULDU

Birgün’ün haberine göre emniyetteki sorguları tamamlanan üç partiliye, "Beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılı 1x3 ebatlarında ‘Şeriata Faşizme Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ yazılı pankart açtığınız tespit edilmiştir. Konuyla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusu yöneltildi.

PARTİLİLER OLAY ANINI ANLATTI

Gözaltına alınan partililer, sorgudaki ifadelerinde olay anını şöyle anlattı: Pankartı asarken, karşı kaldırımdan "özel güvenlik" yazılı yelek giyen bir kişinin, "O pankartı oraya asamazsınız, burası Türkiye, Müslüman bir ülke, şeriat Allah'ın kanunudur, siz Allah'ın kanununa karanlık diyemezsiniz" şeklinde tepki gösterdiğini belirttiler. Olay yerine gelen polislere herhangi bir şikayetleri olmadığını söylediklerini, tartışmaya çalışan kişinin de şikayetçi olmadığını ifade ettiklerini aktardılar. Açıklamalarının sonunda, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz da" dediler.

AVUKATLARIN VE PARTİNİN AÇIKLAMASI

Partililerin avukatları, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'da belirtildiği üzere laik demokratik sosyal hukuk devletidir. SOL Parti gerek programında gerek asılan pankartta cumhuriyeti ve laikliği savunmaktadır" açıklamasını yaptı. SOL Parti ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gözaltına alınan partililerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

SAVCILIĞA SEVK BEKLENİYOR

Gözaltı süreleri dolan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan üç partilinin, savcılık ifadelerinin alınmak üzere yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor.