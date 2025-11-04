KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğrencilerin sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşabileceklerini belirten Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"Sonuçların Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."
