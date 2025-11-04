Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrencilerin sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşabileceklerini belirten Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Sonuçların Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."