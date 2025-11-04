KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrencilerin sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşabileceklerini belirten Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Sonuçların Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

