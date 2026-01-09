KYK bursu zamma isyan etti: Tavuk dürümün yarısını kim yedi?

KYK bursu aylık 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. KYK yurt ücretlerine ise burslara yapılan zam açıklanmadan önce yüzde 45 artış yapıldı.

Üniversite öğrencisinin harçlığını eriten zam karalarına isyan eden CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde Bakan Osman Aşkın Bak’a seslendi. Aydın, "Gençlere bunu eva görürken vicdanları sızladı mı merak ediyorum.” dedi.

KYK BURSU ZAMMA İSYAN ETTİ

4 bin Tl’lik bursun günlük tekabül ettiği rakamın 133TL olduğunu hatırlatan Aydın, “Günlük 133 TL ile bu hayat pahalılığında kim geçinebilir?” diye sordu.

KYK burslarının geç açıklanmasını da sert eleştiren Aydın, şunları söyledi:

"Yüzbinlerce genç, günlerce KYK burs zammını bekledi. Neden KYK burslarını bu tarihe kadar açıklamadınız? Bunun sebebi beceriksizlik mi, utanç mı? Gençliği de yarattıkları sefalete kurban ettiler!

Koğuştan bozma yurt odaları için %45 zam yapanlar, gençlere 1000 tl zammı reva gördü, bir de bunu “müjde” diye duyurdular. Yurtlara, yemeklere yaptıkları zam oranı kadar bile artış yapmadılar."

"TAVUK DÜRÜMÜN YARISINI KİM YEDİ?"

Tablolarla günlük 133 TL ile ne alınabildiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

Yemese içmese, yalnız bir kahve içmek istese, orta boy bir filtre kahve bile alamayacak! Bir orta boy filtre kahve ortalama 170 TL. Bir genç bugün bu kahvenin dörtte üçünü ancak alabilecek!

Yine yemese içmese, bir kitap olmak istese, bir kitap bile alamayacak!

Ortalama bir tavuk döner 250 TL. Karnı acıkan genç, bugün bir tavuk dönerin bile ancak yarısını satın alabilecek! Sayın bakan soruyorum bu tavuk dürümün yarısını kim yedi."