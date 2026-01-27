Kur’an ayetleri bile ters yazıldı: 583 yıllık camide restorasyon rezaleti

2017’de restorasyon ihalesi yapılan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle uzun süre kaderine terk edilen 583 yıllık Mahmut Çelebi Camii, 2020’de alelacele tamamlanan çalışmaların ardından büyük bir tahrifatla gün yüzüne çıktı. Beş yıldır fark edilmeyen hatalar, camiyi ziyaret eden Dr. Savaş Çevik’in dikkatini çekti.

"YAZILAR OKUNAMAZ HALDE"

Karar'da yer alan habere göre, camiye girer girmez gördükleri karşısında dehşete düştüğünü anlatan Çevik, kubbe ve pencere eteklerindeki yazıların hat sanatının temel kurallarından tamamen koparıldığını söyledi. "Hatların çoğu ters işlenmiş. Yazıların tamamı felaket durumda, okunabilirliği yok" diyen Çevik, yapılan işin bilinçsizliğine dikkat çekti.

KUBBEDEKİ AYETLER TERS

En büyük facianın kubbede yaşandığını vurgulayan Çevik, merkezde yer alan beş makili yazının tamamının yanlış yerleştirildiğini belirtti. İhlas Suresi’ne ait ayetlerin tamamının ters işlendiğini söyleyen Çevik, "Beşi de yanlış, biri diğerine benzemiyor. Kuşaktaki Celi Sülüs yazılar da hatalarla dolu" ifadelerini kullandı.

"BOYACI ELİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ"

Tahribatın yalnızca yazılarla sınırlı olmadığını dile getiren Çevik, kalem işlerini de sert sözlerle eleştirdi. Motiflerin bütünlüğünün bozulduğunu, desenlerin yarım bırakıldığını belirten Çevik, "Uzman çağrılmamış, sanki mahalleden boyacı bulunmuş. Kalıplar ters basılmış, sonuç ilkokul çocuğunun karalaması gibi" dedi.

GİRİŞ KAPISI DA NASİBİNİ ALMIŞ

Restorasyon hatalarının cami girişinde de sürdüğünü aktaran Çevik, kapı kemerinin yapılamadığını ve üstüne düz bir mermer yerleştirilerek geçildiğini söyledi. "Ortaya çıkan görüntü mimari açıdan tam bir ucube" değerlendirmesinde bulundu.

"BİLİM KURULU OLSAYDI BU OLMAZDI"

Yaşananların basit bir hata değil, açık bir liyakatsizlik örneği olduğunu vurgulayan Dr. Çevik, restorasyon sürecinde uzmanlardan oluşan bir bilim kurulunun neden oluşturulmadığını sorguladı. "Bir hattat o yazının ters olduğunu anında görürdü" diyen Çevik, beş yıl boyunca kimsenin bu durumu fark etmemesinin ayrıca düşündürücü olduğunu ifade etti.

VGM'DEN YALANLAMA

Skandal haberin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü konu hakkında bir açıklama yaparak öne sürülenlerin doğru olmadığını ifade etti:

"Onaylı restorasyon projesinde kalem işi bezemelerine ilişkin müdahaleler haricinde cami kalem işi bezemelerinde ve mevcut hat yazılarında herhangi bir işlemde bulunulmamış olup müdahaleler ihyaya yöneliktir. Söz konusu imalatlar, mevcut bezemelerin, yüzeylerin ve süsleme unsurlarının korunması,

bütünlüğünün sağlanması ve ihyasına yönelik müdahalelerdir. BKVKBK'nın 21/03/2014 tarihli ve

3057 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesine aykırı imalat bulunmamaktadır."