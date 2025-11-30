Köylüler çekilince maden şirketi fırsatı kaçırmadı: Halk nöbete geri döndü

Tunceli’nin Hozat ve Pertek ilçeleri arasında bulunan ortak mera alanında yapılmak istenen ponza taş ocağı projesine karşı köylülerin başlattığı nöbet eylemi yeniden başladı. Karabakır, Dorutay, Yukarı Gülbahçe, Akdemir ve Ardıç köylerini kapsayan bölgede yaşayan yurttaşlar, soğuk hava nedeniyle ara verdikleri 165 günlük çadır nöbetine maden firmasının alanda çalışma başlatması üzerine geri döndü.

Projeye ilişkin Tunceli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği “ÇED olumlu” kararına karşı köylüler tarafından Erzincan İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma istemiyle açılan dava süreci devam ediyor.

Köylüler, ara verilen nöbet sırasında maden firmasının harita mühendislerini göndererek bölgede işaretlemeler yaptığını belirtti. Bunun üzerine çadırlarını yeniden kuran köylüler, mahkeme sonucu açıklanana kadar nöbete devam edeceklerini duyurdu.

“ŞİRKET ÇADIRI TOPLADIKTAN BİR SAAT SONRA GELDİ”

Nöbet eylemcilerinden Elif Dal, yaşananları şöyle anlattı:

“Çadırımızı cuma günü topladık. Bir saat sonra şirket burada çalışmaya başladı. Hemen haberleştik ve yeniden geldik. Biz alana ulaşınca şirket çalışanları buradan kaçtı. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Topraklarımızdan ellerini çeksinler. Hayvanlarımız, çocuklarımız ve yaşam alanlarımız var. Bu doğada biz varız, şirketleri istemiyoruz.”

"DONSAK DA ÖLSEK DE TOPRAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Zeve Köyü Sultan Hıdır Cemevi Derneği Başkanı Songül Koyun ise "Soğukta donsak da burayı asla terk etmeyeceğiz. Hava şartları biraz zorlaşında nöbetimize ara verdik. Baktık ki şirket durmuyor, biz de durmayız. Donsak da ölsek de kendi topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Onları buraya sokmayacağız, bunu net bir biçimde bilsinler. İnsanlar burada arıcılık yapıyor. Burası sit alanı ilan edildi, mezarlarımız var burada. İnsanların içme suyu buradan gidiyor. Burası olmazsa biz de olmayız. En önemli şey ise iki inanç merkezinin ortasında kalan bir bölge olması" dedi.

"MÜTEAHHİTLERE VERECEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOK"

Maden ocaklarına karşı yağmurda, çamurda ve sıcakta direndiklerini belirten Metin Palancı da "Biz 3 gün önce çadırı kaldırdık, 1 saat sonra müteahhitlerin adamı buraya geldi. Bizim burada müteahhitlere verecek bir karış toprağımız yok. Maden istemiyoruz" diye konuştu.