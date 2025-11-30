Köylüler avcılığa karşı isyanda: Biz doğayı koruyoruz onlar katliam yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 Avlak Haritasına göre Tunceli'de, 30 bölge devlet avlağı, 10 bölge ise genel avlak olarak belirlendi. Av Yönetim Bilgi Sistemine göre ise 16 bölge ava yasak alan olarak belirlendi. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut Köyü de devlet avlağı sınırları içerisinde bulunuyor. Bölgede bulunan Kızılkale, Elmalık, Örs, Kuşçu gibi civar köyler de devlet avlağı sınırları içerisinde. Köylüler, avcılık faaliyetinden rahatsız olduklarını belirterek köylerinin av bölgesinden çıkarılmasını talep ediyor.

“AVCILAR BİZİ TEHDİT EDİYOR”

Köy sınırlarının av bölgesine kapatılması gerektiğini belirten Firkan Aslan, "Köylüler olarak yoğun bir şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Gece gündüz silah sesleri duyuyoruz. Köydeki kadınlar korkudan hayvanlarını otlatmaya götüremiyor. Bazen avcı sayısı 20’ye çıkıyor. Tek dayanakları ise avın vergisini verdiklerini ifade etmeleri. Bundan dolayı ‘siz bize bir şey yapamazsınız’ diyorlar. Avcılar bizi tehdit ediyor" sözlerini sarf etti.

"BİZ DOĞAYI KORUYORUZ, ONLAR KATLİAM YAPIYOR"

Kızılkale Köy Muhtarı Kayhan Yeşiltepe, avcıların son bir aydır yoğun şekilde köy sınırlarında avlandığını ifade ederek "Köy sınırlarından uzak durmaları konusunda kendilerine rica ettik, fakat dinletemedik. Biz burada avcılık istemiyoruz. Köyün içinde bile hayvan vuruyorlar. Yazıktır, bu bir katliamdır. Biz bölgede doğayı koruyoruz, onlar tam tersine katliam yapıyor. Çevre köylerde imza kampanyası başlattık. İmzaları ilgili kurumlara verdik. Vatandaş rahatsız oluyor. Bahçesine çıkamıyor, bağına çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

“BİZİM HAYVANLARIMIZI VURMASINLAR”

Ayhan Karayol isimli vatandaş, yaban hayvanlarının avlanmasının doğa tahribatına sebep olduğunu vurgulayarak "Bizim hayvanlarımızı vurmasınlar. Köylü dağda taşta çalışıyor, tüfek saçmaları hep bize geliyor. Defalarca söyledik, avcılık yapmayın. Karakola gidiyoruz, bize avın vergisinin verildiğini söylüyorlar. 1 tane hayvan için vergi veriyorlar, 10 tane hayvan vuruyorlar. Bunu denetleyen de yok" dedi.

“HAYVANLAR DOĞANIN İÇİNDE YAŞASIN”

Fadime Çetinkaya ise köylülerin silah seslerinden rahatsız olduğunu kaydederek "Bizim doğadaki hayvanlarımızı neden katlediyorlar? Biz buna karşıyız, bunu kabul etmiyoruz. Silahlarla rastgele ateş ediyorlar, yanlarında köpek gezdiriyorlar. Kesinlikle buna karşıyız ve istemiyoruz. Hayvanlar doğanın içinde yaşasın. Akşama kadar silah sesleri duyuyoruz. Bütün herkes rahatsızdır. Asla bunun kabul etmiyoruz" sözlerini sarf etti.

Avcılık faaliyetine karşı imza toplayan köylüler, ilgili makamlardan kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyleyerek, yetkililerin çözüm üretmemesi durumunda nöbet başlatacaklarını ifade etti.