Köy yoluna indi arkasına bakmadan koştu!
Yalova'da köy yoluna inden bir ayı otomobilden koşarak kaçtı. O anlar otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobilden koşarak kaçarken; sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kocadere köyünde akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan bir vatandaş, karşısına ayı çıkınca cep telefonuyla görüntüledi.

YOL BOYUNCA KOŞTU, GÖZDEN KAYBOLDU

Otomobilden koşarak kaçan ayı, çalılık alana giremeyince yol boyunca koşarak gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

