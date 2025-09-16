Kötü koku mahalleliyi harekete geçirdi! Takı dükkanında çürümeye başlamış iki ceset bulundu!

Osmaniye'de kendisinden 3 gündür haber alınmadığı iddia edilen takı dükkanı sahibi i Melek K. ve bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı belirtilen Abdullah Y., ile birlikte iş yerinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde takı dükkanında meydana gelen olayda, dükkandan kötü kokuların yayıldığına dair bir ihbar yapıldı.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ İKİ CESET BULUNDU

İhbar üzerine polis dükkanın sahibi Melek K.’ya ulaşamaya çalıştı. Polis, Melek K.’dan haber alamayınca yakınlarıyla iletişim kurdu.

Melek K.'dan 3 gündür haber almadığını söyleyen yakınlarıyla birlikte iş yerine giren polis, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış 2 cesetle karşılaştı.

Yapılan incelemede cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ve Abdullah Y.'ye ait olduğu tespit edildi.

Abdullah Y.'nin, bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Polisin olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırırken, 2 kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacak.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.