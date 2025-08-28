Konya'da kriz kapıyı çaldı

Son 35 yılın en kurak yaz mevsimini geçiren Konya Ovası'nda, barajların su seviyesi iyice geriledi. Altınapa Barajı'nda 26 Ağustos 2025’te ölçüler su miktarı 3 milyon metreküp oldu.

Konya'nın son 30-35 yılının en kurak yaz aylarından birinin geçtiğini söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık,

"Barajlardaki ekosistemlerinin dengelenebilmesi için orada belirgin miktarda su hacminin tutulması gerekiyor. Altınapa Barajı için planlanmış olan 3 milyon metreküp civarında. Bunun altına düştüğü zaman artık normal kullanım için su verilmiyor. Çünkü orada bir ekosistem var. Orada canlılar var ve onlara da su gerekiyor. Bütün barajlarda bu tür önlem alınıyor. Tabii son 30-35 yıllık periyot içerisindeki en kurak yaz mevsimini yaşıyoruz. Halen de yağışların azlığı devam ediyor. Havza içerisindeki yağış durumuna baktığımız zaman, geçtiğimiz yıldan bu yana maalesef 300 milimetrenin altına düştüğü görünüyor. Bunun anlamı şu; bu yıl ve geçtiğimiz yılki kış kuraklığı yaz kuraklığına eklendiği zaman, uzunca bir süre barajlarımız suyu telafi etme noktasında zorluk yaşayacak gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde eksiklikler telafi edilebilir" dedi.

"KUŞLARIN DOĞAL YAŞAM ALANLARINI YİTİRMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Kuruyan göllerle birlikte doğal yaşamın da zarar gördüğünü belirten Arık, şunları söyledi: