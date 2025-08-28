Konya'da kriz kapıyı çaldı

Konya Ovası’ndaki barajlarda su seviyesi alarm verirken, kente içme suyu sağlayan Altınapa Barajı’nda su miktarı 3 milyon metreküpe kadar düştü. Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fetullah Arık, "Afşar Barajı, Bağbaşı Barajı ve Bozkır Barajı'nda da kuraklıktan kaynaklı olarak istenilen su hacmi gerçekleşmedi. Bağbaşı Barajı'ndaki suyun miktarını çok ciddi bir şekilde düştü" dedi.

Son 35 yılın en kurak yaz mevsimini geçiren Konya Ovası'nda, barajların su seviyesi iyice geriledi. Altınapa Barajı'nda 26 Ağustos 2025’te ölçüler su miktarı 3 milyon metreküp oldu.

baraj-5.jpg

Konya'nın son 30-35 yılının en kurak yaz aylarından birinin geçtiğini söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık,

"Barajlardaki ekosistemlerinin dengelenebilmesi için orada belirgin miktarda su hacminin tutulması gerekiyor. Altınapa Barajı için planlanmış olan 3 milyon metreküp civarında. Bunun altına düştüğü zaman artık normal kullanım için su verilmiyor. Çünkü orada bir ekosistem var. Orada canlılar var ve onlara da su gerekiyor. Bütün barajlarda bu tür önlem alınıyor. Tabii son 30-35 yıllık periyot içerisindeki en kurak yaz mevsimini yaşıyoruz. Halen de yağışların azlığı devam ediyor. Havza içerisindeki yağış durumuna baktığımız zaman, geçtiğimiz yıldan bu yana maalesef 300 milimetrenin altına düştüğü görünüyor. Bunun anlamı şu; bu yıl ve geçtiğimiz yılki kış kuraklığı yaz kuraklığına eklendiği zaman, uzunca bir süre barajlarımız suyu telafi etme noktasında zorluk yaşayacak gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde eksiklikler telafi edilebilir" dedi.

baraj-3.jpg

"KUŞLARIN DOĞAL YAŞAM ALANLARINI YİTİRMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Kuruyan göllerle birlikte doğal yaşamın da zarar gördüğünü belirten Arık, şunları söyledi:

"Özellikle 2000’li yıllardan sonra yaşadığımız kuraklık, maalesef bütün sulak alanlarımızı etkiliyor demiştik. Kurak alanlar içerisinde, kuşların doğal yaşam alanlarını yitirmiş vaziyetteyiz. Ciddi anlamda kuruyan göllerimiz söz konusu. Akşehir, Çavuşçu ve Meke Gölü'nden bahsedebiliriz. Ama barajlarımızda da çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Barajlar genellikle hidrojeolojik çalışmaları yapıldıktan sonra su tutabileceği düşünülen yerlerde yapılıyor. Konya Havzası'nda da havza kenarındaki bütün dağlık alanların ovaya çıktığı bölgelerde çok sayıda baraj ve göletimiz var. Mavi Tünel projesinin 1'inci, 2'nci, 3’üncü etabını oluşturan Afşar Barajı, Bağbaşı Barajı ve Bozkır Barajı'nda da kuraklıktan kaynaklı olarak istenilen su hacmi gerçekleşmedi. Bağbaşı Barajı'ndaki suyun miktarını çok ciddi bir şekilde düştü. Yine göletlerimizin pek çoğu kurumuş vaziyette. Umuyoruz bu kuraklığın yakın zamanda azalması ve hemen eylül-ekim ayından itibaren bu baraj ve göletlerimizin suyunu telafi edeceğine inanıyoruz."

baraj-4.jpg

baraj-1.jpg

Kaynak:DHA

