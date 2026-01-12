Kış manzaraları fotoğraf tutkunlarını cezbetti!

Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölgeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı mahallelerdeki yaylalara ve tarihi yapılara ayrı görsel güzellik kattı.

KAR MANZARALARI FOTOĞRAF TUTKUNLARINI CEZBETTİ

Karın yağması ile 1500 metreyi bulan yüksek kesimlere giden doğa ve fotoğraf tutkunları, beyaz örtüyle kaplanan manzaralarda günün keyfini çıkardı.

DRON İLE KAYDEDİLDİ

Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları'nda oluşan güzel manzara dron ile kaydedildi.

ZİNDAN MAĞARASI HAKKINDA

Mağara girişinde siyah, beyaz ve kırmızı taş tesseradan yapılmış Eurymedon (Köprü Çayı Tanrısı) başı, iki yanında yunus motifi, altta ve üstte kanatlı uçan erkek motifleri olan mozaikler bulunuyor.

Zindan Mağarası içinden kış ve bahar aylarında kuvvetlenen, yaz aylarında zayıflayan bir yeraltı deresi akıyor. Mağaranın sonundan çıkan su, mağara içinde 300–400 m aktıktan sonra düdenlerde kayboluyor. Taban sulu ve çamurdur. Ziyaret için suların az olduğu nisan aralık ayları arası daha uygundur.