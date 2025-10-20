Yerlikaya'dan 'kabine' detaylı operasyon mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten ile arama kararı olan 3 suçlunun Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya kendi kabine döneminde toplamda 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Haklarında kırmızı bülten ile arama kararı olan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan iadelerinin sağlandığını ifade eden Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs ALMANYA’da, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs KARADAĞ’da, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs KAZAKİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

