Yerlikaya'dan 'kabine' detaylı operasyon mesajı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya kendi kabine döneminde toplamda 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bu Kabine Dönemimizde Kırmızı Bülten ve Difizyonla Aradığımız 500 Suçluyu Ülkemize Geri Getirdik.❗️



???? Kırmızı Bültenle Aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’ nın ALMANYA, KARADAĞ ve KAZAKİSTAN’dan ülkemize iadelerini sağladık.



EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet… pic.twitter.com/18FL8JgdkQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2025

Haklarında kırmızı bülten ile arama kararı olan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan iadelerinin sağlandığını ifade eden Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: