Yerlikaya'dan 'kabine' detaylı operasyon mesajı
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya kendi kabine döneminde toplamda 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Bu Kabine Dönemimizde Kırmızı Bülten ve Difizyonla Aradığımız 500 Suçluyu Ülkemize Geri Getirdik.❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2025
???? Kırmızı Bültenle Aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’ nın ALMANYA, KARADAĞ ve KAZAKİSTAN’dan ülkemize iadelerini sağladık.
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet… pic.twitter.com/18FL8JgdkQ
Haklarında kırmızı bülten ile arama kararı olan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan iadelerinin sağlandığını ifade eden Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs ALMANYA’da, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs KARADAĞ’da, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs KAZAKİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.