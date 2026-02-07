TOKİ Kırıkkale kura sonuçları

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale'de yapılacak toplam 1736 konut için kura çekimi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KIRIKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale’de yapılacak toplam 3 bin 825 konut için kura çekimi 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

Kırıkkale TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Kırıkkale TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Kırıkkale’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

Sıra NoİlçeKonut SayısıKura Sonuçları
1Merkez (Yaşihan)1100Merkez (Yaşihan) Kura Sonuçları
2Merkez (Hacılar)94Merkez (Hacılar) Kura Sonuçları
3Bahşılı53Bahşılı Kura Sonuçları
4Balışeyh60Balışeyh Kura Sonuçları
5Çelebi63

Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur

6Delice106Delice Kura Sonuçları
7Delice (Çerikli)66Delice (Çerikli) Kura Sonuçları
8Karakeçili94Karakeçili Kura Sonuçları
9Keskin100Keskin Kura Sonuçları

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Kırıkkale TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

