Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı!

Adıyaman’da, Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Fedli Bulut, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kıbrıs gazisi Fedli Bulut için Yeni Mezarlık Camii’nde düzenlenen cenaze törenine; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

ADIYAMAN ŞEHİTLİĞİ’NDE TOPRAĞA VERİLDİ!

Bulut’un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin gerçekleştirileceği Yeni Mezarlık Camii’ne getirildi. Öğle namazın ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Fedli Bulut’un cenazesi, dualar eşliğinde Adıyaman Şehitliği’nde toprağa verildi.

Düzenlenen törenin ardından Vali Varol, gazi Bulut’un yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.