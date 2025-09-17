Kayyumun kilit vurduğu hat 9 yıl sonra yeniden açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetimi döneminde faaliyetine son verilen “Alo Şiddet Hattı”, 9 yıllık bir aranın ardından yeniden açıldı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansman programa, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, kadın kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Eş Başkan Küçük, kadın politikaları alanında 1,5 yıldır yürüttükleri çalışmalara değindi. Önemli bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını belirten Küçük, "Ama aynı zamanda, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz bazı hususlar var. Onları da belirtmeden geçmek istemiyorum. Gönül isterdi ki böyle bir hat kurmaya gerek duymayalım. Gönül isterdi ki böyle bir hattın kadınlar açısından ne kadar acil ne kadar elzem olduğunu bilmeyelim. Geçmişte kaybettiklerimiz bize 10 yılımızı neredeyse kaybettiren, bizi tüm mekanizmalardan uzaklaştıran, yerel yönetimlerin katılımcı, yerinden yönetim ve dolayısıyla doğrudan kadınlara erişim mekanizmasından bizi uzaklaştıran anlayışa karşı bugün yine buradayız, hep birlikteyiz” diye konuştu.

“BU ÇALIŞMA HEPİMİZİN ÇALIŞMASI”

“Alo Şiddet Hattı”nın kurulmasında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok sayıda kadın kurumunun çabası olduğunu ifade eden Küçük, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm kadınlarla bu ağı en güçlü şekilde örecek olmanın da tabii ki mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz ve önemini biliyoruz. Her şeyden önce bu çok önemli. Bu önemi bilerek devam edersek, çalışırsak bu hattı büyütmek, bu hattı Amed Kadın Koordinasyonumuzun önemli bir çalışma alanı haline getirmek bizi çok ama çok güçlü kılacak. Bugünkü buluşmayı bugün açmış olduğumuz hattı hakikaten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması olarak görmüyoruz. Kadın gönüllüleri, kadın aktivistleri hep birlikte bu çalışmanın bir parçasıyız ve bu çalışma hepimizin çalışması.”

“ÖNEMLİ BİR MİRASI DEVRALDIK”

Eş Başkan Küçük, hattın kayyum yönetimi döneminde kapatıldığını hatırlatarak, hattın geçmişine de değinerek şunları söyledi:

“2001'de bizim toplumsal cinsiyeti önceleyen kadın perspektifini, kadın özgürlükçü bakışı önceleyen yerel yönetimler anlayışımızın bir parçası olarak 2001 yılında açılan Kadın Dayanışma Merkezi ile başlayan bir serüven. 2008 yılında Diyarbakır yerel yönetimler eliyle ilk sığınağına kavuşuyor. Ve 2015 yılında ilk adım istasyonu Alo Şiddet Hattı. Kayyumların gelmesi tarihine kadar açık olan ve bölgeye yoğun hizmet veren bir hat. Bugüne kadar emeği geçmiş tüm kadın arkadaşlarımıza bugün burada olan ama belki de aramızda olmayan tüm arkadaşlarımıza emekleri için çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu önemli bir miras. Nerede durduğumuzu, hangi mirası devraldığımızı, nasıl bir kadın mücadelesinin parçası olduğumuzu da bize yeniden hatırlatan önemli bir dönemeç.”

“GASP REJİMİ ÇOK ŞEYİ KAYBETTİRDİ”

Kayyum yönetimi döneminde kadınlara yönelik birimlerin kapatılmasının kadına yönelik şiddetle mücadeleye büyük zarar verdiğini belirten Eş Başkan Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Elbette 2015 sonrası ne yazık ki 2016 kayyumlarıyla, yerel yönetimlerin erkek mekanizmalarıyla gasbedilmesiyle başka bir sürece evriliyor. Ve tüm ilk adım istasyonlarımız, kadın dayanışma merkezlerimiz gibi bu hattımız da kapanıyor. Şimdi bugün bu lansman bizim için çok önemli. Sadece 10 yılda kadın alanları kapatıldı. Kadın dayanışma merkezleri kapatıldı. Evet, kadın mücadelesi mahallede, sahada, şehirlerde, kentlerde ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle, dayanışma ağlarıyla sürdü. Kuşkusuz ama bizi kamusal alanlardan, bizim kamusal mekanizmalarımızdan ne yazık ki uzak tutan bu gasp rejimi birçok şeyi bize kaybettirdi. Bu kentin yahut bu bölgenin yahut bu ülkenin kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelesinde de çok şeyi kaybettirdi. İşte biz o kaybettiğimiz şeyi yeniden en güçlü şekilde, en örgütlü şekilde geri almak için hep birlikte bugün buradayız.”