Kayyum rektör açtı kesenin ağzını: Milyonlar harcadı
Yılbaşı için kutu hazırlatan kayyum rektör açtı kesenin ağzını... Eş, dost, akraba ve akademisyenlerin aralarında olduğu 500 kişi için milyonlar harcadı.

Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu ile başlayan kayyum rektör atamaları Naci İnci ile devam ederken tartışmalı atamaların üzerinden 5 yıl geçti.

Rektör olarak atanan isimlerin akademik çalışmaları, üniversitede yapılan eylemler, kadrolaşma ve cemaatleşme iddialarıyla çok kez haberlere konu olan Boğaziçi bu kez yılbaşı harcamasıyla gündeme geldi. Ortaya çıkan kamu kaynağı israfı pes dedirtti.

KAYYUM REKTÖR AÇTI KESENİN AĞZINI... MİLYONLAR HARCADI

Sözcü'den Kaan Özbek'in haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi’nin 5.3 milyar liralık üniversite bütçesinden bilimsel araştırmalar için ayırdığı 224 milyon lirayı da çarçur ettiği ortaya çıktı. Kayyum rektör Mehmet Naci İnci’nin, son incisi ise akademisyenlerin iade ederek protesto ettiği yılbaşı hediye kutusu oldu.

kayyum-rektor-acti-kesenin-agzini-milyonlar-harcadi.jpg

Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun sosyal medyadan iade ettiğini duyurduğu 10 bin liralık kutuda yaklaşık değeri 2200 TL olan Lamy Safari All Star marka bir adet kalem, değeri 2500 TL ile 4000 TL arasında değişen NP marka taşınabilir katı hard disk, 2700 TL’lik Stanley AeroLight Transit Termos, 800 lira değerinde Boğaziçi Teknopark logolu ajanda yer alıyordu.

kayyum-rektor-acti-kesenin-agzini-milyonlar-harcadi-2.jpg

Tüm akademisyenlerin iade ettiği kutunun sadece akademisyenlere değil, eşe dosta, akrabaya da gönderildiği ve sayısının 500’ü bulduğu ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

